【博鰲論壇】習近平公布四大對外開放舉措，要求盡快使之落地

《經濟通通訊社１０日專訊》市場高度關注的中國擴大開放重大舉措，今早由國家主席習近

平在博鰲亞洲論壇開幕式上正式公布，內容包括四大方面，涵蓋金融業、汽車業等。

習近平強調，這些對外開放重大舉措，將盡快使之落地，宜早不宜遲，宜快不宜慢。他更相

信，經過努力，中國金融業競爭力將明顯提升，資本市場將持續健康發展，現代產業體系建設將

加快推進，中國市場環境將大大改善，知識產權將得到有力保護，中國對外開放會打開一個全新

的局面。

詳列四大對外開放舉措：



大幅度放寬市場准入

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１．放寬銀行、證券、保險行業外資股比限制的重大措施要確保落地

２．加快保險行業開放進程

３．放寬外資金融機構設立限制，擴大外資金融機構在華業務範圍，拓中外金融市場合作領域

４．盡快放寬外資股比限制特別是汽車行業外資限制



創造更有吸引力的投資環境

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１．組建國家市場監督管理總局，對現有政府機構作出大幅度調整

２．上半年，完成修訂外商投資負面清單工作，全面落實准入前國民待遇加負面清單管理制度



加強知識產權保護

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１．重新組建國家知識產權局，完善加大執法力度

２．鼓勵中外企業開展正常技術交流合作，保護在華外資企業合法知識產權。冀外國政府加強對

中國知識產權的保護



主動擴大進口

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１．今年將相當幅度降低汽車進口關稅

２．降低部分其他產品進口關稅，努力增加人民群眾需求比較集中的特色優勢產品進口

３．希望發達國家對正常合理的高技術產品貿易停止人為設限，放寬對華高技術產品出口管制

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