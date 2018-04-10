寶勝國際（３８１３）私有化建議失效，裕元（５５１）取消派特息

《經濟通通訊社１０日專訊》寶勝國際（０３８１３）早前獲控股股東寶成集團提出私有化

，由於無利害股東的反對票達２２﹒９％，超過上限要求，因此公司宣布建議及計劃已經失效，

寶勝將繼續維持上市地位，並於今日上午９時起復牌。

持有寶勝約６２﹒４％的裕元（００５５１）原本建議私有化套現後派特別股息，但亦因建

議失效而宣布取消派特別息；股份亦將於今日上午９時起復牌。（ｇｌ）

