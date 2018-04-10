《經濟通通訊社１０日專訊》Ａ股將於６月分階段被納入ＭＳＣＩ新興市場指數，由於在指
數調整當日，Ａ股交投很有可能急增，而機構投資者追購Ａ股時，亦有機會受互聯互通的每日額
度所限制。因此，有消息指當局有意研究擴大使用額度，曾提出最少兩個方案，包括在指數重整
時短暫擴大每日額度，或永久性擴大每日交易額度。（ｇｌ）
10/04/2018 09:05
《互聯互通》消息指為配合Ａ股入摩，滬深港通研擴每日交易額度
《經濟通通訊社１０日專訊》Ａ股將於６月分階段被納入ＭＳＣＩ新興市場指數，由於在指
數調整當日，Ａ股交投很有可能急增，而機構投資者追購Ａ股時，亦有機會受互聯互通的每日額
度所限制。因此，有消息指當局有意研究擴大使用額度，曾提出最少兩個方案，包括在指數重整
時短暫擴大每日額度，或永久性擴大每日交易額度。（ｇｌ）
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