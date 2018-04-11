【貿易開戰】澳洲央行行長：貿易緊張局勢升溫將損害澳洲經濟

《經濟通通訊社１１日專訊》美中貿易局勢未明，澳洲央行行長洛威警告，目前國際貿易緊

張形勢嚴重升溫，將損害澳洲經濟。

他稱，今年澳洲經濟增長將較去年強是合理的預期，而目前經濟前景的不確定性主要來自於

貿易摩擦，而國內家庭債務高企仍然是個不利因素。

洛威指，央行委員認為近期不必對利率採取行動，相信繼續保持現時的貨幣政策將有助於經

濟調整。（ｍｎ）

