《經濟通通訊社１１日專訊》美中貿易局勢未明，澳洲央行行長洛威警告，目前國際貿易緊
張形勢嚴重升溫，將損害澳洲經濟。
他稱，今年澳洲經濟增長將較去年強是合理的預期，而目前經濟前景的不確定性主要來自於
貿易摩擦，而國內家庭債務高企仍然是個不利因素。
洛威指，央行委員認為近期不必對利率採取行動，相信繼續保持現時的貨幣政策將有助於經
濟調整。（ｍｎ）
11/04/2018 13:24
【貿易開戰】澳洲央行行長：貿易緊張局勢升溫將損害澳洲經濟
《經濟通通訊社１１日專訊》美中貿易局勢未明，澳洲央行行長洛威警告，目前國際貿易緊
張形勢嚴重升溫，將損害澳洲經濟。
他稱，今年澳洲經濟增長將較去年強是合理的預期，而目前經濟前景的不確定性主要來自於
貿易摩擦，而國內家庭債務高企仍然是個不利因素。
洛威指，央行委員認為近期不必對利率採取行動，相信繼續保持現時的貨幣政策將有助於經
濟調整。（ｍｎ）
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