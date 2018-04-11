【貿易開戰】穆迪及惠譽認為美國對華關稅計劃直接影響有限

《經濟通通訊社１１日專訊》評級機構穆迪表示，美國對中國出口商品徵收關稅的直接影響

將有限，但連鎖效應料較為廣泛。

穆迪表示，根據貿易戰對兩國的負面影響來判斷，預期美中將阻止貿易紛爭明顯升級。

另一評級機構惠譽表示，美國向中國商品加徵關稅可能對一些亞太地區公司帶來風險。但美

國的關稅計劃涵蓋大約５００億美元的中國商品，估計不會對中國或全球經濟帶來重大影響。（

ｍｎ）

