《經濟通通訊社１１日專訊》評級機構穆迪表示，美國對中國出口商品徵收關稅的直接影響
將有限，但連鎖效應料較為廣泛。
穆迪表示，根據貿易戰對兩國的負面影響來判斷，預期美中將阻止貿易紛爭明顯升級。
另一評級機構惠譽表示，美國向中國商品加徵關稅可能對一些亞太地區公司帶來風險。但美
國的關稅計劃涵蓋大約５００億美元的中國商品，估計不會對中國或全球經濟帶來重大影響。（
ｍｎ）
11/04/2018 13:37
【貿易開戰】穆迪及惠譽認為美國對華關稅計劃直接影響有限
《經濟通通訊社１１日專訊》評級機構穆迪表示，美國對中國出口商品徵收關稅的直接影響
將有限，但連鎖效應料較為廣泛。
穆迪表示，根據貿易戰對兩國的負面影響來判斷，預期美中將阻止貿易紛爭明顯升級。
另一評級機構惠譽表示，美國向中國商品加徵關稅可能對一些亞太地區公司帶來風險。但美
國的關稅計劃涵蓋大約５００億美元的中國商品，估計不會對中國或全球經濟帶來重大影響。（
ｍｎ）
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