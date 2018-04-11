【代幣風暴】澳洲反洗黑錢監管機構將虛擬貨幣供應商納入監管範圍

《經濟通通訊社１１日專訊》澳洲已將國內虛擬貨幣供應商納入監管範圍之內，希望可減小

洗黑錢、恐怖主義融資以及網絡犯罪的風險。

澳洲交易分析與報告中心（ＡＵＳＴＲＡＣ）在一份聲明中稱，所有在澳洲營運的虛擬貨幣

交易供應商必須即時在ＡＵＳＴＲＡＣ註冊，作為反黑洗及反恐怖主義融資法案（ＡＭＬ╱ＣＴ

Ｆ）改革第一階段的一部分。

ＡＭＬ╱ＣＴＦ法案要求銀行、從事轉帳業務的金融機構收集客戶資料及對交易進行監測，

並報告可疑活動或涉及現金超過１萬澳元的活動。（ｍｎ）

