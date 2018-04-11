《經濟通通訊社１１日專訊》據外電報道，南韓檢察官表示，前總統朴槿惠在審判中不公平
地獲法院免除兩項指控，將可法院提出異議。
檢察官原本對朴槿惠提出１８項指控，建議罰款１１８５億韓圜以及３０年監禁，但法院只
判其服刑２４年，罰款１８０億韓圜（約１﹒３億元）。
一名由政府指派為朴槿惠辯護的律師在審判後表示，她有可能進行上訴，但目前尚未有所決
定。（ｍｎ）
11/04/2018 15:15
【閨密聽政】南韓檢察官將就朴槿惠獲法院免去兩項指控提出上訴
《經濟通通訊社１１日專訊》據外電報道，南韓檢察官表示，前總統朴槿惠在審判中不公平
地獲法院免除兩項指控，將可法院提出異議。
檢察官原本對朴槿惠提出１８項指控，建議罰款１１８５億韓圜以及３０年監禁，但法院只
判其服刑２４年，罰款１８０億韓圜（約１﹒３億元）。
一名由政府指派為朴槿惠辯護的律師在審判後表示，她有可能進行上訴，但目前尚未有所決
定。（ｍｎ）
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