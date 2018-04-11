【駐京專電】發改委等六部印發對外投融資基金健康發展意見

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》國家發改委、財政部、商務部、人民銀行

、中國銀行保險監督管理委員會、證監會印發《關於引導對外投融資基金健康發展的意見》，旨

在引導對外投融資基金健康發展，推動形成全面開放新格局，加快培育國際經濟合作和競爭新優

勢。

意見提出，拓寬社會資本參與渠道。支持符合條件的對外投融資基金在境內外市場面向各類

社會資本投資者募集資金，支持符合條件的各類所有制企業出資參與對外投融資基金，鼓勵資金

來源多元化。

支持國內各類機構參與出資。支持主權財富基金依法合規出資參與對外投融資基金。商業性

金融機構應按照市場化原則，在履行相關程序後，依法合規出資參與對外投融資基金。開發性政

策性金融機構可根據職能定位和業務範圍，在履行相關程序後，依法合規出資參與對外投融資基

金。各類金融機構不得以信貸資金等方式違規出資參與對外投融資基金。地方各級人民政府不得

以財政性資金在境外出資設立對外投融資基金。

加強與國際金融組織合作。拓展對外投融資基金與國際金融組織的對接與合作，探討世界銀

行、亞洲基礎設施投資銀行、金磚國家新開發銀行、亞洲開發銀行、泛美開發銀行和非洲開發銀

行等出資參與我對外投融資基金，共同推進「一帶一路」建設，促進國際產能合作。

意見還提出，推動基金業務創新。支持對外投融資基金在依法合規、風險可控和商業可持續

的前提下開展境外股權投資、境外債務融資、跨境擔保等業務。推動建立各類對外投融資基金間

風險分擔、利益共享機制。支持對外投融資基金與各類金融機構、各行業骨幹企業合作開展業務

。

