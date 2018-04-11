《經濟通通訊社記者楊英傑１１日上海專電》上海市交通委與交警部門正分批次，對上海所
有符合要求的共享單車進行電子化註冊登記，目標是形成「一車一牌」的管理模式，實現精細化
管理。
據報道，交通委目前已完成對近７萬輛單車的註冊，料全部註冊工作將在５月底前完成，６
月前建成電子檔案。完成註冊工作後，主管部門將對各品牌的單車企業建立考核機制，動態調整
單車總量，各共享單車企業若要更換老舊車輛，須向主管部門提出申請，並以「一換一」方式進
行置換。
11/04/2018 11:29
【上海專電】控制共享單車投放總量，滬推一車一牌註冊制
《經濟通通訊社記者楊英傑１１日上海專電》上海市交通委與交警部門正分批次，對上海所
有符合要求的共享單車進行電子化註冊登記，目標是形成「一車一牌」的管理模式，實現精細化
管理。
據報道，交通委目前已完成對近７萬輛單車的註冊，料全部註冊工作將在５月底前完成，６
月前建成電子檔案。完成註冊工作後，主管部門將對各品牌的單車企業建立考核機制，動態調整
單車總量，各共享單車企業若要更換老舊車輛，須向主管部門提出申請，並以「一換一」方式進
行置換。
|生財有道11/04/2018
【大增額度】劉央：互聯互通料再擴大利好多 恒指上望35000
|生財有道11/04/2018
【大增額度】互聯互通每日額度擴4倍 港股通增至420億人幣
|剖析天下11/04/2018
美掀貿易戰 損人不利己
|國際動態11/04/2018
私人律師遭FBI搜查 特朗普震怒
|生財有道10/04/2018
【貿易開戰】變數多續困擾 分析籲選內銀內險軟件醫藥
|生財有道10/04/2018
【嚟緊炒Ｄ乜－建滔系】覆銅板需求急增 行業龍頭中長線前景吸引
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰