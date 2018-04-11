【上海專電】控制共享單車投放總量，滬推一車一牌註冊制

《經濟通通訊社記者楊英傑１１日上海專電》上海市交通委與交警部門正分批次，對上海所

有符合要求的共享單車進行電子化註冊登記，目標是形成「一車一牌」的管理模式，實現精細化

管理。

據報道，交通委目前已完成對近７萬輛單車的註冊，料全部註冊工作將在５月底前完成，６

月前建成電子檔案。完成註冊工作後，主管部門將對各品牌的單車企業建立考核機制，動態調整

單車總量，各共享單車企業若要更換老舊車輛，須向主管部門提出申請，並以「一換一」方式進

行置換。

