《經濟通通訊社記者楊英傑１１日上海專電》上海保險交易所與中國信息通信研究院日前簽
署合作協議，雙方將集中優勢資源，依托可信區塊鏈計劃，在區塊鏈技術與標準研究、企業區塊
鏈應用、行業推廣方面展開深入合作，共同推動區塊鏈、大數據、雲計算技術與保險行業深度融
合。
11/04/2018 11:29
【上海專電】上海保交所與信通院合作，推動「區塊鏈＋保險」融合
《經濟通通訊社記者楊英傑１１日上海專電》上海保險交易所與中國信息通信研究院日前簽
署合作協議，雙方將集中優勢資源，依托可信區塊鏈計劃，在區塊鏈技術與標準研究、企業區塊
鏈應用、行業推廣方面展開深入合作，共同推動區塊鏈、大數據、雲計算技術與保險行業深度融
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