【上海專電】阿里網易海淘平台，獲授中博會常年展示交易平台牌照

《經濟通通訊社記者楊英傑１１日上海專電》上海市政府今舉行中國國際進口博覽會６天＋

３６５天常年展示交易平台授牌儀式，上海市政府副秘書長馬春雷、中國國際進口博覽局副局長

孫成海、上海市商務委主任尚玉英為首批３０家平台企業授牌，當中包括阿里巴巴１６８８進口

貨源上海站和網易考拉海購。

今年１１月５日－１０日將在上海舉辦中國國際進口博覽會，根據實施方案，上海市商務委

啟動「６天＋３６５天」常年展示交易平台建設，稱旨在通過平台專業的服務，打造永不落幕的

博覽會的同時，充分放大進口博覽會的帶動效應和溢出效應。

據介紹，上海市有關部門共推薦了３０個平台作為第一批授牌項目，分為四類。一是綜合服

務平台，包括上海虹橋商務區進口商品展示交易中心、東浩蘭生「一帶一路」進口商品展銷中心

等６家，旨在為展商提供綜合性的產品技術常年展示交易服務；二是跨境電商平台，包括小紅書

、洋碼頭、阿里巴巴１６８８進口貨源上海站、網易考拉海購等８家，旨在通過線上提供更多的

海外特色優勢產品；三是專業貿易平台，包括上海外高橋國際機床展示貿易中心、上海外高橋國

際化妝品展示交易中心等１０家，致力於提供機床、酒類、化妝品、平行汽車、農產品等特定商

品保稅展示、檢測認證等專業配套服務；四是國別商品中心，包括澳洲商品中心、中東歐１６國

商品中心等６家，主要展示和交易特定國家的商品和服務。

