《經濟通通訊社記者楊英傑１１日上海專電》上海石油天然氣交易中心今日公告稱，為了推
進天然氣市場化改革，探索符合市場需要的交易模式，創新冬季保供方式。中心將聯合中海石油
氣電集團有限責任公司浙江銷售分公司，擬於下周三（１８日）開展ＬＮＧ船貨保供預售專場交
易活動（包括夏季預售及冬季保供預售），提氣窗口期為今年７月及１１月，交易氣量為１－２
船ＬＮＧ船貨。
11/04/2018 17:19
【上海專電】上海石油天然氣交易中心下周開展ＬＮＧ保供預售交易
《經濟通通訊社記者楊英傑１１日上海專電》上海石油天然氣交易中心今日公告稱，為了推
進天然氣市場化改革，探索符合市場需要的交易模式，創新冬季保供方式。中心將聯合中海石油
氣電集團有限責任公司浙江銷售分公司，擬於下周三（１８日）開展ＬＮＧ船貨保供預售專場交
易活動（包括夏季預售及冬季保供預售），提氣窗口期為今年７月及１１月，交易氣量為１－２
船ＬＮＧ船貨。
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