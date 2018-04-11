【上海專電】上海石油天然氣交易中心下周開展ＬＮＧ保供預售交易

《經濟通通訊社記者楊英傑１１日上海專電》上海石油天然氣交易中心今日公告稱，為了推

進天然氣市場化改革，探索符合市場需要的交易模式，創新冬季保供方式。中心將聯合中海石油

氣電集團有限責任公司浙江銷售分公司，擬於下周三（１８日）開展ＬＮＧ船貨保供預售專場交

易活動（包括夏季預售及冬季保供預售），提氣窗口期為今年７月及１１月，交易氣量為１－２

船ＬＮＧ船貨。

