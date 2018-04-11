【大增額度】基金公會：互通額度擴大，為國際指數納入Ａ股舖路

《經濟通通訊社１１日專訊》香港投資基金公會舉行傳媒茶聚，行政總裁黃王慈明對於滬深

港通擴大額度表示歡迎，她指業界一直有跟中港兩地監管機構溝通，認為此舉顯示中國重視海外

投資者，希望吸引長期資金及養老金進入中國股票市場，認為未來對於額度的需求將會有增無減

。她補充，Ａ股即將納入ＭＳＣＩ指數，擴大額度令到相關工作能順利進行，確保納入指數首日

有足夠額度交易買賣。

黃王慈明坦言，目前滬深港通額度未必用盡，但能夠給予投資者訊息，使Ａ股加入國際指數

時過情完善，過往亦較少有限制的市場被納入主要指數，的確存在運作上的挑戰，不過認為擴大

額度是邁出重一步。

對於中國有意推出中國預託證券（ＣＤＲ），她認為不會與香港股票市場此消彼長，反而是

提供更多渠道予不同投資者群，認為中港兩地市場有協同效應，而不是互相爭奪機會，期望大中

華地區日後能成為新經濟集資平台。

對於「同股不同權」諮詢，公會亦有向港交所（００３８８）提出意見，但認為目前措施未

能保障投資者，建議提高獨立董事佔比超過５０％，甚至最理想的做法是全是均為獨立董事，而

披露投票結果方面，亦可以向小股東展示在「一股一票」的情況下結果如何，使投票結果更加透

明。

中美貿易戰方面，黃王慈明認為只是中美經濟發展中的噪音，強調業界認為中國市場十分重

要，一眾外資基金公司認為中國市場潛力大，亦花很多資源研究中國市場，她又指，未來金融行

業若未能在中國好好定位，環球企業將會錯失發展機會。（ｅｌ）

