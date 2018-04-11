【北水炒Ｄ乜】北水稍微回落，買友邦碧桂園新保匯控，沽恒大瑞聲

《經濟通通訊社１１日專訊》周三北水稍微回落１﹒５４億元人民幣，錄２４﹒４２億元人

民幣，但仍連續兩日淨流入超過２０億元人民幣；大市成交亦較周一減少３﹒８８％，錄

１３２９﹒７７億元；港股通成交額１７３﹒２８億，跌１８﹒０１億，佔大市成交

１３﹒０３％。

市場認為中國國家主席習近平周二（１０日）講話有意為中美貿易戰降溫，道指隔晚反彈

４２８點。港股周三早跟隨窄幅高開３２點，其後在港交所（００３８８）炒高下，恆指升幅一

度擴大至２９２點，惟及後升幅收窄，全日最終升１６８﹒９７點或０﹒５５％，突破廿天線，

連續第四日上升累漲１３７９，收報３０８９７﹒７１點。



＊易綱指六項金融開放政策上半年落實，北水吸友邦匯控＊



人民銀行行長易綱周三早出席博鰲論壇時表示，會在６月３０日前落實六點金融領域開放措

施，其中包括取消銀行和金融資產管理公司的外資持股比例限制，以及允許符合條件的外國機構

投資者來華經營保險代理業務和保險公估業務等。外資保險及銀行股隨即造好，友邦

（０１２９９）急漲４﹒７％，盤中一度觸及新高７２﹒１元，最終收報７１﹒６元，單股貢獻

恆指１２４點，為表現最藍籌，北水周三吸納３﹒７４億，兩日計淨流入６﹒５６億；匯控

（００００５）升０﹒７％錄四連漲，北水淨流入１﹒４３億。港交所受消息刺激亦升

１﹒４６％報２６４﹒６元，北水流入１﹒６億。

另一方面，北水對中資金融股的操作不一，其中南下資金周三淨買入新華保險

（０１３３６）達１﹒６３億，兩日計淨流入２﹒３８億；中行（０３９８８）錄北水淨流入

７６９０萬，兩日計流入１﹒５３億；建行（００９３９）北水沽走５０１３萬，三日計淨沽盤

４﹒５７億；招行（０３９６８）北水淨流入７３７８萬。



＊北水大幅減少流入騰訊，資金續撐碧桂園＊



重磅股騰訊（００７００）自大股東及管理層減持後獲北水持續流入支持，直至周三南下資

金大幅減少騰訊買盤，全日僅流入３２０７萬，三日累計仍流入７﹒８４億，該股單日升

０﹒５８％，收報４１９﹒６元；瑞聲（０２０１８）北水沽９９８４萬，兩日計仍錄淨流入

１﹒７９億。

內房周二隨大升急升，北水續買碧桂園（０２００７），周三淨流入２﹒３８億，兩日計淨

流入３﹒７３億；恆大（０３３３３）再升１﹒０８％，北水沽出２﹒３２億獲利，兩日計淨沽

盤２﹒１６億；融創（０１９１８）再有３００６萬北水沽盤，兩日淨沽走３﹒０２億。

另外，國際油價上日中東緊張局勢刺激再升逾３％，中石化（００３８６）微升０﹒３％，

北水買８３８０萬；國藥（０１０９９）盈警料首季少賺三成，全日股價跌１６﹒９％，收

３５﹒６５元，北水撈底買入３１７０萬。（ｅｎ）

