《經濟通通訊社１１日專訊》滬港通及深港通的每日額度將於下月起擴大四倍，香港政府歡
迎有關決定。財政司司長陳茂波表示，這將促進滬港通和深港通的健康發展，方便國際投資者進
入內地市場，以及內地投資者進入香港市場，從而鞏固香港作為國際金融中心的地位。香港的資
本市場將會為內地資本市場面向全球雙向開放發揮更大作用和作出更大貢獻。（ｃｌ）
11/04/2018 15:55
【大增額度】陳茂波：互聯互通擴額有助鞏固香港國際金融中心地位
《經濟通通訊社１１日專訊》滬港通及深港通的每日額度將於下月起擴大四倍，香港政府歡
迎有關決定。財政司司長陳茂波表示，這將促進滬港通和深港通的健康發展，方便國際投資者進
入內地市場，以及內地投資者進入香港市場，從而鞏固香港作為國際金融中心的地位。香港的資
本市場將會為內地資本市場面向全球雙向開放發揮更大作用和作出更大貢獻。（ｃｌ）
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