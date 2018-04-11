【本港樓市】利嘉閣：首季二手私宅均價８０７萬元，創有紀錄新高

《經濟通通訊社１１日專訊》利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，今年首季平均每宗二手私

宅登記涉資約８０７﹒２７萬元，創下１９９６年有紀錄以來的季度歷史新高，並首度突破

８００萬元的水平；按季比較升４﹒０４％，按年更升１１﹒４８％；至於與２００３年第二季

（ＳＡＲＳ時期）的歷史低位──平均每宗１５６﹒３７萬元比較，則累升４﹒１６倍，反映過

去１５年來樓價升幅之急勁。

根據土地註冊處最新數據，今年首季全港共錄１１４５７宗二手私宅買賣登記，較去年第四

季微升２％，為連續兩季上升及企穩在逾萬宗之上水平，亦為三年來表現最佳的首季度。成交總

值方面，首季更升６％，錄得９２４﹒８９億元，創自２０１１年第三季以來的２７季（近七年

）新高。

按樓價劃分，在９個樓價組別當中，５００萬或以上至１億元以內的５個價格組別各錄得介

乎１２％至２１％不等的升幅。當中以價值７００萬至１０００萬元以內組別的登記量增幅最大

，首季共錄２２１１宗登記，按季升２１％。

陳海潮預料，次季整體樓市氣氛可保持樂觀，但估計第二季二手私宅市場的交投升幅遠遠比

不上一手市場。粗略估計，假設次季每月能維持約４０００宗的登記，則二手私宅買賣登記在第

二季有力達至１２０００宗的水平，而登記總值料達９７０億元，量值將較首季同告增加約５％

。（ｃｌ）

