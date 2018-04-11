《經濟通通訊社１１日專訊》港元拆息全線下跌，套息交易下港匯繼續走弱，今日一度弱見
７﹒８４９９，距離７﹒８５弱方兌換保證僅一步之遙，只相差１點子。當７﹒８５水平觸及，
屆時金管局便會買入港元，沽出美元，令貨幣基礎收縮。
事實上，《香港經濟日報》報道，彭博交易系統顯示部分外資行的外匯部成交價，昨日一度
跌穿７﹒８５水平，但金管局未見出手。據悉，外資大行自己承到的盤，不會煩到金管局，直至
有大客沽出港元，掛７﹒８５亦找不到承接，便轉到金管局交易。（ｃｈ）
11/04/2018 18:06
【港匯波動】港匯一度弱見７﹒８４９９，距弱方保證相差１點子
《經濟通通訊社１１日專訊》港元拆息全線下跌，套息交易下港匯繼續走弱，今日一度弱見
７﹒８４９９，距離７﹒８５弱方兌換保證僅一步之遙，只相差１點子。當７﹒８５水平觸及，
屆時金管局便會買入港元，沽出美元，令貨幣基礎收縮。
事實上，《香港經濟日報》報道，彭博交易系統顯示部分外資行的外匯部成交價，昨日一度
跌穿７﹒８５水平，但金管局未見出手。據悉，外資大行自己承到的盤，不會煩到金管局，直至
有大客沽出港元，掛７﹒８５亦找不到承接，便轉到金管局交易。（ｃｈ）
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