【港匯波動】港匯一度弱見７﹒８４９９，距弱方保證相差１點子

《經濟通通訊社１１日專訊》港元拆息全線下跌，套息交易下港匯繼續走弱，今日一度弱見

７﹒８４９９，距離７﹒８５弱方兌換保證僅一步之遙，只相差１點子。當７﹒８５水平觸及，

屆時金管局便會買入港元，沽出美元，令貨幣基礎收縮。

事實上，《香港經濟日報》報道，彭博交易系統顯示部分外資行的外匯部成交價，昨日一度

跌穿７﹒８５水平，但金管局未見出手。據悉，外資大行自己承到的盤，不會煩到金管局，直至

有大客沽出港元，掛７﹒８５亦找不到承接，便轉到金管局交易。（ｃｈ）

