《經濟通通訊社１１日專訊》中國置業投資（００７３６）發盈警，預料截至３月底止年度
業績將錄得重大虧損，主要由於已變現及未變現之上市證券投資虧損淨額１﹒３６億元所致。
（ｃｈ）
11/04/2018 17:42
【企業盈警】中國置業投資（００７３６）料去年度錄重大虧損
《經濟通通訊社１１日專訊》中國置業投資（００７３６）發盈警，預料截至３月底止年度
業績將錄得重大虧損，主要由於已變現及未變現之上市證券投資虧損淨額１﹒３６億元所致。
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