《經濟通通訊社１１日專訊》立法會三讀通過堵塞「一約多伙」漏洞的《印花稅修訂條例草
案》。
政府去年４月實施新辣招後，有買家以「一約多伙」的方式，以避交１５％的住宅印花稅。
為杜絕此漏洞，政府早前向立法會提《２０１７年印花稅（修訂）（第２號）條例草案》。
條例草案亦有訂明被視作「單一住宅物業」的例子，當中包括一個單位及位於同一建築物的
天台、一個單位及毗鄰位於同一建築物平台、因拆卸分隔兩個單位的牆壁或樓板而形成的單一單
位。（ｆｗ）
11/04/2018 19:06
【香港政情】立法會三讀通過印花稅修訂條例草案
《經濟通通訊社１１日專訊》立法會三讀通過堵塞「一約多伙」漏洞的《印花稅修訂條例草
案》。
政府去年４月實施新辣招後，有買家以「一約多伙」的方式，以避交１５％的住宅印花稅。
為杜絕此漏洞，政府早前向立法會提《２０１７年印花稅（修訂）（第２號）條例草案》。
條例草案亦有訂明被視作「單一住宅物業」的例子，當中包括一個單位及位於同一建築物的
天台、一個單位及毗鄰位於同一建築物平台、因拆卸分隔兩個單位的牆壁或樓板而形成的單一單
位。（ｆｗ）
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