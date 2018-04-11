【香港政情】立法會三讀通過印花稅修訂條例草案

《經濟通通訊社１１日專訊》立法會三讀通過堵塞「一約多伙」漏洞的《印花稅修訂條例草

案》。

政府去年４月實施新辣招後，有買家以「一約多伙」的方式，以避交１５％的住宅印花稅。

為杜絕此漏洞，政府早前向立法會提《２０１７年印花稅（修訂）（第２號）條例草案》。

條例草案亦有訂明被視作「單一住宅物業」的例子，當中包括一個單位及位於同一建築物的

天台、一個單位及毗鄰位於同一建築物平台、因拆卸分隔兩個單位的牆壁或樓板而形成的單一單

位。（ｆｗ）

