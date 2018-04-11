【香港政情】林鄭：有決心解決強積金對沖；會留意輸入勞工問題

《經濟通通訊社１１日專訊》行政長官林鄭月娥到立法會接受議員質詢。批發及零售界議員

邵家輝問到有關輸入外勞的問題，林鄭月娥指，香港營商環境不差，但人力資源和土地資源是兩

大發展樽頸。她希望商界不要過分誇大取消強積金對沖的影響，重申政府有決心、願意「落水更

深」解決問題，亦都願意在跟商界討論後微調方案。她又指自己亦關心輸入外勞的議題，未來會

再討論。（ｃｗ）（ｚｚ）

