《經濟通通訊社１１日專訊》行政長官林鄭月娥到立法會接受議員質詢。議會陣線毛孟靜質
疑，香港需就港珠澳大橋付出一半以上的費用，但對於管理和監控都不清楚，認為大橋根本是政
治工程
。
林鄭月娥表示不認同毛孟靜的說法，指大橋可以縮短港人前往珠海的時間，認為大橋對香港
融入國家發展、經濟、民生等都很重要，直言若能早５至１０年完成興建會更好。
毛孟靜批評，港府對內地部門就人工島防波堤事件的解釋深信不疑，回港後亦只是以「錄音
機」方式回應疑問，實難以回復港人信心。（ｃｗ）（ｚｚ）
11/04/2018 11:22
【香港政情】林鄭：不能認同港珠澳大橋是政治工程
《經濟通通訊社１１日專訊》行政長官林鄭月娥到立法會接受議員質詢。議會陣線毛孟靜質
疑，香港需就港珠澳大橋付出一半以上的費用，但對於管理和監控都不清楚，認為大橋根本是政
治工程
。
林鄭月娥表示不認同毛孟靜的說法，指大橋可以縮短港人前往珠海的時間，認為大橋對香港
融入國家發展、經濟、民生等都很重要，直言若能早５至１０年完成興建會更好。
毛孟靜批評，港府對內地部門就人工島防波堤事件的解釋深信不疑，回港後亦只是以「錄音
機」方式回應疑問，實難以回復港人信心。（ｃｗ）（ｚｚ）
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