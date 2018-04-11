【香港政情】林鄭：反對操練，但考ＴＳＡ與操練沒必然關係

《經濟通通訊社１１日專訊》行政長官林鄭月娥到立法會接受議員質詢。教育界立法會議員

葉建源表示，收到投訴指有學校不顧教師反對，一意孤行決定應考ＴＳＡ，家長亦無法表達意見

。

林鄭月娥指，政府反對操練文化的立場堅定，但是否考ＴＳＡ和操練不能劃上等號。ＴＳＡ

不會匯報個別學生成績、不會影響升學，亦不會用作學校排名，社會大致上接受現有方案。她又

指，局方承諾不看學校成績，希望這樣能夠減少操練。（ｃｗ）（ｚｚ）

