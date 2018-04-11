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11/04/2018 12:01

【香港政情】張建宗：會致力保障捐款人的善款用得其所

　　《經濟通通訊社１１日專訊》政務司司長張建宗出證立法會大會，回應政府帳目委員會今年
１月公布的報告書。他表示，政府接納審計署及政府帳目委員會就政府對慈善機構的支援及監察
所提出的各項意見及建議，並採取適當的跟進行動。
　　就慈善機構豁免繳稅及可扣稅捐款的管理方面，張建宗指稅務局正向律政司尋求法律意見，
以探討在現時的法律框架內提升其工作效能的空間。自２０１７年起，稅務局已推出一系列措施
，進一步完善其慈善捐款組的運作，稅務局接獲新申請在申請人於申請確認豁免繳稅資格時已提
交齊備的資料及文件，慈善捐款組會致力在收到該等申請的４個月內給予回覆。
　　另外，為加強對覆檢個案的監察，慈善捐款組自２０１７年３月起已優化每月提交上級審閱
的工作報告，加入未完成覆查個案的數目及其案齡與概況。稅務局亦在２０１７年７月完成提升
電腦系統和印發管理報告，以便管理人員定期覆核開展超過九個月而又未完結的覆查個案的工作
進度。
　　張建宗又指，自２０１８年１月起，所有新確認免稅的慈善團體都會在確認後兩年進行首次
覆查；至於現時的免稅慈善團體，稅務局已將覆查周期由至少每四年一次縮短至每三年覆查一次

　　政府帳目委員會報告中，亦強烈促請政府當局檢討哪個政策局╱部門更適合負責整體規管及
監察慈善機構的運作的工作，例如確保慈善機構遵守其規管文書，並指畢竟稅務局的主要職責是
管理與稅務相關的事宜。政府回應指，民政事務局獲指派協調各相關決策局╱部門的意見，以供
政府整體考慮如何回應法改會提出的建議。在過程中，民政事務局會參考審計報告及政府帳目委
員會報告中的建議。（ｆｗ）（ｚｚ）

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