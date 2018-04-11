【香港政情】郭家麒將去信政府要求每人只可為一個物業申退差餉

《經濟通通訊社１１日專訊》公民黨立法會議員郭家麒表示，今日會去信《二零一八年差餉

（豁免）令》小組委員會，要求修訂寬減差餉措施，限每名身分證持有人，只可以退減手上其中

一個物業的差餉，並以公平、有效的方法為物業持有人作更好的差餉安排。

他指，現時寬減差餉措施只有利於部分富人，例如有個別人士手持近４萬個物業，在現時寬

免差餉措施下，可退減逾億元差餉。郭家麒重申，並非反對寬減差餉，但認為不能接受現行措施

只有利於部分人士。（ｆｗ）

