【新股上市】微醫：尋求在１至１年半內在香港ＩＰＯ

《經濟通通訊社１１日專訊》微醫首席戰略官陳弘哲在香港出席彭博論壇上表示，微醫尋求

在一年至一年半時間內在香港進行首次公開募股（ＩＰＯ）。

陳弘哲又指，微醫期望為內地用戶提供海外求醫渠道，海外部門包括試管嬰兒等領域，又認

為醫療部門有必要與政府維持良好的關係。

微醫集團為騰訊（００７００）有份投資的在線醫療公司。（ｋｌ）

