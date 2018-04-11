《經濟通通訊社１１日專訊》國務院總理李克強考察抗癌製藥外企上海羅氏制藥時表示，希
望你們生產的抗癌藥等重大疾病藥品價格能夠更加優惠公道。這樣不僅患者能夠得到更及時的治
療，而且企業也能夠實現薄利多銷，使雙方都受益。
李克強稱：「我們歡迎各國企業和創業者來華投資興業，並且會進一步擴大開放力度。我們
會繼續對抗癌藥品降低關稅，直至降至零關稅！」（ｂｉ）
11/04/2018 13:44
【擴大開放】李克強：繼續對抗癌藥品降低關稅，直至降至零關稅
《經濟通通訊社１１日專訊》國務院總理李克強考察抗癌製藥外企上海羅氏制藥時表示，希
望你們生產的抗癌藥等重大疾病藥品價格能夠更加優惠公道。這樣不僅患者能夠得到更及時的治
療，而且企業也能夠實現薄利多銷，使雙方都受益。
李克強稱：「我們歡迎各國企業和創業者來華投資興業，並且會進一步擴大開放力度。我們
會繼續對抗癌藥品降低關稅，直至降至零關稅！」（ｂｉ）
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