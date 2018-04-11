《經濟通通訊社１１日專訊》摩根士丹利亞太地區聯席執行長Ｗｅｉ
Ｃｈｒｉｓｔｉａｎｓｏｎ表示，國家主席習近平上日（１０日）的演講「令人安心」，意味兩
國領導人打算透過談判解決貿易問題。
她又認為，這場不是貿易戰，而是在一定程度的政治表態，打口水戰，但又強調，不可以掉
以輕心。
美國總統特朗普對習近平有關「關稅和汽車壁壘的善意言辭」表示讚賞，邁出緩和美中關係
第一步。（ｋｌ）
11/04/2018 14:31
【貿易開戰】摩根士丹利：中美貿易爭端會透過談判解決
《經濟通通訊社１１日專訊》摩根士丹利亞太地區聯席執行長Ｗｅｉ
Ｃｈｒｉｓｔｉａｎｓｏｎ表示，國家主席習近平上日（１０日）的演講「令人安心」，意味兩
國領導人打算透過談判解決貿易問題。
她又認為，這場不是貿易戰，而是在一定程度的政治表態，打口水戰，但又強調，不可以掉
以輕心。
美國總統特朗普對習近平有關「關稅和汽車壁壘的善意言辭」表示讚賞，邁出緩和美中關係
第一步。（ｋｌ）
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