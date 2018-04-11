《經濟通通訊社１１日專訊》人民銀行行長易綱在博鰲亞洲論壇上表示，中國資產證券化一
直沒做起來，主要是基礎資產的問題。國外資產證券化後這部分基礎資產是要賣給市場的。而中
國資產證券化中的基礎資產一般是最好的資產，不捨得賣斷，我們也在考慮如何更有效的將
Ｒｅｉｔｓ市場發展起來。（ｂｉ）
11/04/2018 10:47
【博鰲論壇】易綱：資產證券化欠發展，考慮更有效拓展ＲＥＩＴＳ
《經濟通通訊社１１日專訊》人民銀行行長易綱在博鰲亞洲論壇上表示，中國資產證券化一
直沒做起來，主要是基礎資產的問題。國外資產證券化後這部分基礎資產是要賣給市場的。而中
國資產證券化中的基礎資產一般是最好的資產，不捨得賣斷，我們也在考慮如何更有效的將
Ｒｅｉｔｓ市場發展起來。（ｂｉ）
|生財有道11/04/2018
【大增額度】劉央：互聯互通料再擴大利好多 恒指上望35000
|生財有道11/04/2018
【大增額度】互聯互通每日額度擴4倍 港股通增至420億人幣
|剖析天下11/04/2018
美掀貿易戰 損人不利己
|國際動態11/04/2018
私人律師遭FBI搜查 特朗普震怒
|生財有道10/04/2018
【貿易開戰】變數多續困擾 分析籲選內銀內險軟件醫藥
|生財有道10/04/2018
【嚟緊炒Ｄ乜－建滔系】覆銅板需求急增 行業龍頭中長線前景吸引
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰