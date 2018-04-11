【博鰲論壇】易綱：資產證券化欠發展，考慮更有效拓展ＲＥＩＴＳ

《經濟通通訊社１１日專訊》人民銀行行長易綱在博鰲亞洲論壇上表示，中國資產證券化一

直沒做起來，主要是基礎資產的問題。國外資產證券化後這部分基礎資產是要賣給市場的。而中

國資產證券化中的基礎資產一般是最好的資產，不捨得賣斷，我們也在考慮如何更有效的將

Ｒｅｉｔｓ市場發展起來。（ｂｉ）

