【擴大開放】易綱：跨境資本流動較平穩，將擴大債券股票市場開放

《經濟通通訊社１１日專訊》人民銀行行長易綱在博鰲亞洲論壇上表示，目前中國跨境資本

流動比較平穩。他稱，未來在進一步推進金融開放的過程中，要推動貨幣市場、債券市場、股票

市場上對外開放程度進一步擴大。

他又表示，從外國投資者看，Ａ股納入ＭＳＣＩ指數等舉措已經落實，外國投資者要配置中

國的股債資產；從中國投資者來看，也希望在全球配置資產，目前中國居民及機構在全球配置的

比例仍然偏低。既然兩方面需求都有，那麼資本的流動應當可以維持平穩。（ｂｉ）

