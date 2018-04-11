《經濟通通訊社１１日專訊》人民銀行行長易綱在博鰲亞洲論壇上表示，目前中國跨境資本
流動比較平穩。他稱，未來在進一步推進金融開放的過程中，要推動貨幣市場、債券市場、股票
市場上對外開放程度進一步擴大。
他又表示，從外國投資者看，Ａ股納入ＭＳＣＩ指數等舉措已經落實，外國投資者要配置中
國的股債資產；從中國投資者來看，也希望在全球配置資產，目前中國居民及機構在全球配置的
比例仍然偏低。既然兩方面需求都有，那麼資本的流動應當可以維持平穩。（ｂｉ）
11/04/2018 10:51
【擴大開放】易綱：跨境資本流動較平穩，將擴大債券股票市場開放
《經濟通通訊社１１日專訊》人民銀行行長易綱在博鰲亞洲論壇上表示，目前中國跨境資本
流動比較平穩。他稱，未來在進一步推進金融開放的過程中，要推動貨幣市場、債券市場、股票
市場上對外開放程度進一步擴大。
他又表示，從外國投資者看，Ａ股納入ＭＳＣＩ指數等舉措已經落實，外國投資者要配置中
國的股債資產；從中國投資者來看，也希望在全球配置資產，目前中國居民及機構在全球配置的
比例仍然偏低。既然兩方面需求都有，那麼資本的流動應當可以維持平穩。（ｂｉ）
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