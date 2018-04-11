《經濟通通訊社１１日專訊》人民銀行行長易綱在博鰲亞洲論壇上表示，目前中國有基準利
率和市場利率兩條軌道，其中貨幣市場的利率完全由市場來決定，比如政府債、公司債利率等等
。
他又表示，對於基準利率也放鬆了一些空間，存貸款利率可以較之基準利率稍微有所上浮或
者下降，這由商業銀行根據市場狀況來決定。他表示，未來最好的策略是讓這兩條軌道逐漸融合
，更加遵從市場利率這一方向。（ｂｉ）
11/04/2018 11:08
【博鰲論壇】易綱：未來利率市場雙軌融合是改革方向
《經濟通通訊社１１日專訊》人民銀行行長易綱在博鰲亞洲論壇上表示，目前中國有基準利
率和市場利率兩條軌道，其中貨幣市場的利率完全由市場來決定，比如政府債、公司債利率等等
。
他又表示，對於基準利率也放鬆了一些空間，存貸款利率可以較之基準利率稍微有所上浮或
者下降，這由商業銀行根據市場狀況來決定。他表示，未來最好的策略是讓這兩條軌道逐漸融合
，更加遵從市場利率這一方向。（ｂｉ）
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