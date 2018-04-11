【擴大開放】中證監：擴互聯互通額度因Ａ股入摩，股市不會大波動

《經濟通通訊社１１日專訊》中國證監會副主席方星海表示，把互聯互通每日的額度擴大四

倍，因為Ａ股要進入ＭＳＣＩ，境外機構投資者有需求，但是調整投資組合需要很多額度，目前

這個額度太少了，另外也要進一步擴大資本項目可兌換。

他還表示，境外投資者主要為機構投資者，所以他們投資行為非常穩定，而且他們投的在中

國股市比例非常，大概２％，所以不會對股市有什麼大的波動。（ｂｉ）

