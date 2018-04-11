【擴大開放】券商：降關稅對高國產化率豪華車影響大，不建議北汽

《經濟通通訊社１１日專訊》國家主席習近平昨日於博鰲論壇提到，今年儘快降低進口汽車

關稅，並進一步放寬一些行業包括汽車在內的外資股比限制。國泰君安證券發表報告表示，降低

進口汽車關稅會傷害具有較高國產化率的豪華品牌，但對整體汽車行業影響相對小。



＊降關稅對高國產化率豪華品牌影響最大＊



報告指出，由於合資品牌國產化比率不斷提高，２０１７年進口車銷量在中國汽車銷量中的

銷售份額僅４﹒３％，因此預計對整個行業的影響將較小，並認為最受影響的分部將是豪華市場

，如華晨寶馬╱北京奔馳等品牌，均具有較高的國產化率，因為他們的銷售價格與進口車型最接

近。另一方面，國產化率較低的其他豪華品牌將受益最多，並且由於國產化優惠減少，將減少它

們在中國建立工廠的意欲。

報告又指，放寬外資股比限制有利於汽車行業的長期發展。擬議的變更將更適用於新能源汽

車和自動駕駛等新興行業，並更加符合「中國製造２０２５」等中國戰略計劃，同時吸引有實力

的公司在中國投資，提高行業整體競爭力，及確保中國在這些新興趨勢中不落後。取消外資限制

可能為特斯拉等國際企業在中國國產化鋪平道路。



＊基本面弱不建議北汽，首選吉利汽車＊



報告稱，華晨汽車（０１１１４）、廣州汽車（０２２３８）、北京汽車（０１９５８）昨

日（１０日）反應負面，股價下跌，預計對基本面的潛在影響，短期壓力仍將繼續殘留在上述股

票。不過，華晨汽車和廣州汽車的長期前景不會有太大變化，維持「買入」評級，目標價分別為

２５﹒０２港元和２１﹒２９港元。

由於基本面前景疲弱，該行不建議北京汽車（０１９５８），評級為「中性」。首選是吉利

汽車（００１７５），投資評級為「買入」，目標價為３２﹒１０港元，預計領克品牌在未來幾

年增長可期。（ｂｉ）

