《經濟通通訊社１１日專訊》中國財政部副部長程麗華出席博鰲論壇時表示，將認真落實抓
緊實施降低進口關稅措施，降低汽車等產品進口關稅將盡早實施。
程麗華又指，中國深化財稅改革面臨諸多挑戰和難題，未來將進一步優化稅收結構，推進房
地產稅立法。（ｃｔ）
11/04/2018 12:05
【擴大開放】財政部程麗華：降低汽車等產品進口關稅將盡早實施
《經濟通通訊社１１日專訊》中國財政部副部長程麗華出席博鰲論壇時表示，將認真落實抓
緊實施降低進口關稅措施，降低汽車等產品進口關稅將盡早實施。
程麗華又指，中國深化財稅改革面臨諸多挑戰和難題，未來將進一步優化稅收結構，推進房
地產稅立法。（ｃｔ）
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