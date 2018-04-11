【海航動向】報道指凱悅酒店聯基金公司競購海航所旗下酒店股份

《經濟通通訊社１１日專訊》據《Ｅｘｐａｎｓｉｏｎ》引述知情人士報道，凱悅酒店正在

研究與私募股權基金公司Ｌｏｎｅ Ｓｔａｒ聯手，競購海航旗下ＮＨ Ｈｏｔｅｌ

Ｇｒｏｕｐ公司的２９﹒５％的股份。據指，兩間公司已聘請瑞信擔任顧問。

早於１月１９日，海航集團尋求出讓在西班牙酒店集團ＮＨ Ｈｏｔｅｌ Ｇｒｏｕｐ

ＳＡ所持的少數股份，其中估值７﹒７億美元。（ｅｎ）

