《經濟通通訊社１１日專訊》據《Ｅｘｐａｎｓｉｏｎ》引述知情人士報道，凱悅酒店正在
研究與私募股權基金公司Ｌｏｎｅ Ｓｔａｒ聯手，競購海航旗下ＮＨ Ｈｏｔｅｌ
Ｇｒｏｕｐ公司的２９﹒５％的股份。據指，兩間公司已聘請瑞信擔任顧問。
早於１月１９日，海航集團尋求出讓在西班牙酒店集團ＮＨ Ｈｏｔｅｌ Ｇｒｏｕｐ
ＳＡ所持的少數股份，其中估值７﹒７億美元。（ｅｎ）
11/04/2018 14:42
【海航動向】報道指凱悅酒店聯基金公司競購海航所旗下酒店股份
《經濟通通訊社１１日專訊》據《Ｅｘｐａｎｓｉｏｎ》引述知情人士報道，凱悅酒店正在
研究與私募股權基金公司Ｌｏｎｅ Ｓｔａｒ聯手，競購海航旗下ＮＨ Ｈｏｔｅｌ
Ｇｒｏｕｐ公司的２９﹒５％的股份。據指，兩間公司已聘請瑞信擔任顧問。
早於１月１９日，海航集團尋求出讓在西班牙酒店集團ＮＨ Ｈｏｔｅｌ Ｇｒｏｕｐ
ＳＡ所持的少數股份，其中估值７﹒７億美元。（ｅｎ）
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