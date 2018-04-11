【博鰲論壇】習近平與出席博鰲論壇中外企業家代表座談

《經濟通通訊社１１日專訊》國家主席習近平今日與出席博鰲亞洲論壇２０１８年年會的中

外企業家代表座談。

習近平強調，中國的改革只有進行時，沒有完成時。要擴大對外開放不停步，改革的步伐不

會停歇，開放的大門不會關閉。要讓制度更加成熟定型，讓發展更有質量，讓治理更有水平，讓

人民更有獲得感、幸福感、安全感。我們要堅定不移發展開放型世界經濟，為亞洲和世界發展作

出中國貢獻，歡迎搭乘中國經濟快車，分享中國改革、開放、發展的成果。中國將為國內外企業

家投資創業營造更加寬鬆有序的環境。希望各國企業家在中國改革開放新征程中施展更大作為，

得到更大發展。

習近平又指，「一帶一路」倡議一切都在陽光下運行。我們不搞小圈子，也不搞強買強賣。

我們正在推動制定東亞經濟共同體藍圖，共同推進亞太自由貿易區建設。



＊擴大開放的一系列新舉措令人鼓舞振奮＊



泰國正大集團董事長兼首席執行官謝國民、美國商會高級副會長薄邁倫、日本豐田汽車公司

會長內山田竹志、美國德勤全球主席柯睿尚、台灣冠捷科技有限公司董事局主席兼執行總裁宣建

生、韓國ＳＫ集團董事長崔泰源、英國保誠集團執行總裁韋爾斯、美國黑石集團主席兼首席執行

官蘇世民等９位企業家代表在座談中先後發言。他們均表示，習近平主席在論壇年會開幕式上宣

布的中國擴大開放的一系列新的重大舉措令人鼓舞振奮，對世界發出了有利於推進全球化進程的

積極信息。他們願把握機遇，積極參與中國的改革開放進程，共建一帶一路，實現企業更大發展

，共同推動亞洲和世界經濟走向繁榮。（ｃｔ）

