《經濟通通訊社１１日專訊》淘寶網發布《淘寶禁售商品管理規範》關於虛擬貨幣類商品規
則解讀變更公示通知。在變更前，淘寶網僅對「比特幣、萊特幣等互聯網虛擬幣以及相關商品」
進行禁售；變更後，禁售範圍擴大到了「基於區塊鏈技術生成的虛擬貨幣等數字化產品及衍生服
務」。
在禁售的具體情形中，淘寶網增加提及了技術性質、生成機制與數字化貨幣相同的商品，如
基於區塊鏈技術生成的數字化寵物；為ＩＣＯ（首次代幣發行）及為數字貨幣提供的衍生服務，
如技術開發、商業策劃、中介、營銷、代理等。（ｂｉ）
11/04/2018 14:54
【代幣風暴】淘寶網發通知：擴大禁售範圍至區塊鏈虛擬貨幣和服務
《經濟通通訊社１１日專訊》淘寶網發布《淘寶禁售商品管理規範》關於虛擬貨幣類商品規
則解讀變更公示通知。在變更前，淘寶網僅對「比特幣、萊特幣等互聯網虛擬幣以及相關商品」
進行禁售；變更後，禁售範圍擴大到了「基於區塊鏈技術生成的虛擬貨幣等數字化產品及衍生服
務」。
在禁售的具體情形中，淘寶網增加提及了技術性質、生成機制與數字化貨幣相同的商品，如
基於區塊鏈技術生成的數字化寵物；為ＩＣＯ（首次代幣發行）及為數字貨幣提供的衍生服務，
如技術開發、商業策劃、中介、營銷、代理等。（ｂｉ）
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