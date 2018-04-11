【大增額度】滬深港通額度使用今日仍冷清，料擴額後北水流入有限

《經濟通通訊社１１日專訊》中國擴大金融及資本市場的措施陸續出台，人行行長易鋼今日

於博鰲亞洲論壇上宣布，５月１日起，滬、深股通每日額度各擴大至５２０億元（人民幣．下同

），南向的滬港通下的港股通及深港通下的港股通每日額度分別調整為４２０億元。是次擴大額

度主要是因應Ａ股將於６月納入ＭＳＣＩ指數，在指數換馬時，機構投資者的交易需求將增加。

不過，互聯互通自開通以來，額度供不應求的情況甚少出現，滬股通僅通車首日（２０１４

年１１月１７日）用盡１３０億元額度，２０１６年１２月開通的深股通更從未試過用盡每日額

度，最高使用量亦僅為２０１７年１０月９日的２９﹒６８億元。港股通方面，三年多來，僅

２０１５年４月８日和４月９日用盡過１０５億的每日交易額度。



＊滬深港通額度使用今日仍冷清，料擴額後北水流入有限＊



綜觀今日情況，額度使用量亦如常冷清。滬港通方面，北上投資Ａ股的滬股通１３０億元額

度，全日額度用２﹒４８億元或１﹒９１％。南下投資港股的１０５億元港股通額度，用

５﹒８１億元或５﹒５３％。深港通方面，深股通全日額度用８﹒４２億元或６﹒４８％，港股

通全日額度餘用１８﹒６１億元或１７﹒７％。

事實上，Ａ股「入摩」及擴大額度後，能否帶動成交量，仍要拭目以待。交銀國際就認為，

現時每日額度基本上用不盡，即使Ａ股入摩指數調整時，也未必可以用盡近５００億元的額度，

料對市場實際影響不大。

另外，萬聯證券分析師胡紅偉指，將每日額度提高４倍料是基於Ａ股納入ＭＳＣＩ的

２﹒５％初始權重，由此計算，納入後流動金額上限大約在５００－６００億元人民幣左右。

（ｂｉ）

