《經濟通通訊社１１日專訊》據《新華社》報道，國家主席習近平會見博鰲亞洲論壇現任和
候任理事時表示，「一帶一路」不像國際上有些人所稱是中國的一個陰謀，它既不是二戰之後的
馬歇爾計劃，也不是什麼中國的圖謀，要有也是「陽謀」，我們秉持的是共商共建共享，把政策
溝通、設施聯通、貿易暢通、資金融通、民心相通落到實處，打造國際合作新平台，增添共同發
展新動力，使「一帶一路」惠及更多的國家和人民。（ｂｉ）
11/04/2018 18:00
【博鰲論壇】習近平：「一帶一路」沒有陰謀，要有也是「陽謀」
《經濟通通訊社１１日專訊》據《新華社》報道，國家主席習近平會見博鰲亞洲論壇現任和
候任理事時表示，「一帶一路」不像國際上有些人所稱是中國的一個陰謀，它既不是二戰之後的
馬歇爾計劃，也不是什麼中國的圖謀，要有也是「陽謀」，我們秉持的是共商共建共享，把政策
溝通、設施聯通、貿易暢通、資金融通、民心相通落到實處，打造國際合作新平台，增添共同發
展新動力，使「一帶一路」惠及更多的國家和人民。（ｂｉ）
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