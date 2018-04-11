【貿易開戰】馬雲刊署名文章：貿易戰扼殺就業、機會和希望

《經濟通通訊社１１日專訊》阿里巴巴董事局主席馬雲在《華爾街日報》刊發署名文章－－

《貿易戰：扼殺就業、機會和希望》。文中提到，「貿易逆差」是個錯誤的問題，貿易戰是根本

錯誤的手段，最終受傷害的是美國農戶和中小企業家。馬雲更向特朗普政府提問：美國是否要放

棄進入中國這個全球最大消費市場的巨大歷史機會？

文章指出，把「貿易逆差」當作一個傷害經濟的問題，本身就是一個錯誤。各個經濟體總是

生產自己擅長的商品，進口那些自己不擅長的，「貿易逆差」就這樣出現了。中國的製造業對美

國來說是「貿易逆差」，但是美國的服務業對中國何嘗不是「貿易逆差」！如果說中國擁有了世

界上最大的收入的順差，那麼應該說美國擁了世界上最大的利潤的順差。

馬雲更指，中國從貿易順差中掙到的錢，買成國債又回到了美國，所以美國今天才能用如此

低的利率使用中國的資金，來幫助美國經濟保持一個良好的增長率。

馬雲還提到中國市場對美國的重要性。他指出，中國有３億中產階層，相當於美國全部人口

，居民收入在以接近兩位數的速度增長。中國的消費升級規模巨大，正驅動中國從全世界吸引進

口商品。進入中國這個世界最大的消費市場，是今天擺在美國面前的巨大機會。美國是否要放棄

進入中國這個全球最大消費市場的巨大歷史機會？

不過，馬雲強調，無論今天遇到何種困難，對中美之間的未來２０年充滿信心，對世界經濟

的未來充滿信心。（ｂｉ）

