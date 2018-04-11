【本港經濟】港大：今年第二季實質ＧＤＰ增長率將減慢至３﹒３％

《經濟通通訊社１１日專訊》香港大學香港經濟及商業策略研究所亞太經濟合作研究項目今

天發表高頻宏觀經濟預測。報告指出，今年第一季實質ＧＤＰ較２０１７年同期上升３﹒５％，

較２０１７年第四季的３﹒４％輕微加快。比上次公布的第一季數字上調０﹒５個百分點，反映

本地需求強勁。

港大預期２０１８年第二季實質ＧＤＰ增長率將減慢至按年３﹒３％。相比２０１７年

３﹒８％的全年增長，預測２０１８全年將以較慢速率持續增長，預料２０１８全年實質ＧＤＰ

增長為３﹒４％。（ｃｙ）

