《經濟通通訊社１１日專訊》香港大學香港經濟及商業策略研究所亞太經濟合作研究項目今
天發表高頻宏觀經濟預測。報告指出，今年第一季實質ＧＤＰ較２０１７年同期上升３﹒５％，
較２０１７年第四季的３﹒４％輕微加快。比上次公布的第一季數字上調０﹒５個百分點，反映
本地需求強勁。
港大預期２０１８年第二季實質ＧＤＰ增長率將減慢至按年３﹒３％。相比２０１７年
３﹒８％的全年增長，預測２０１８全年將以較慢速率持續增長，預料２０１８全年實質ＧＤＰ
增長為３﹒４％。（ｃｙ）
11/04/2018 16:26
【本港經濟】港大：今年第二季實質ＧＤＰ增長率將減慢至３﹒３％
《經濟通通訊社１１日專訊》香港大學香港經濟及商業策略研究所亞太經濟合作研究項目今
天發表高頻宏觀經濟預測。報告指出，今年第一季實質ＧＤＰ較２０１７年同期上升３﹒５％，
較２０１７年第四季的３﹒４％輕微加快。比上次公布的第一季數字上調０﹒５個百分點，反映
本地需求強勁。
港大預期２０１８年第二季實質ＧＤＰ增長率將減慢至按年３﹒３％。相比２０１７年
３﹒８％的全年增長，預測２０１８全年將以較慢速率持續增長，預料２０１８全年實質ＧＤＰ
增長為３﹒４％。（ｃｙ）
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