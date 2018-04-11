【大增額度】曾永堅：支持港股力度待觀察，港交所５０天線有阻力

《經濟通通訊社記者李靜儀１１日報道》人行行長易綱宣布，即將擴大互聯互通每日額度至

四倍；而中港兩地證監會隨之亦同意，將滬股通及深股通每日額度分別由１３０億元人民幣調整

為５２０億元人民幣，滬港通下的港股通及深港通下的港股通每日額度則分別由１０５億元人民

幣調整為４２０億元人民幣。消息公布後，港交所（００３８８）股價隨即上揚，部分證券股亦

見升勢。若擴大限額的措施於５月正式實行，對港股的走向將有甚麼影響？



＊港股料只受短暫刺激，貿易戰未明投資者仍審慎＊



人民銀行宣布互聯互通擴大額度的政策將於５月１日起正式實施，協同博勤金融集團行政總

裁曾永堅對《經濟通通訊社》表示，料港股通及深港通的每日限額上調後，部分於內地未有上市

的股份，包括騰訊（００７００）及中移動（００９４１）將受追捧，而中資金融股相信亦會得

到更多「北水」支持。

然而，對於深港通調升上限後，５月能否大力利好港股走勢而言，曾永堅則有所保留。首先

，他認為相關措施即使利好市場，仍只屬短期刺激大市的消息，至於政策實施後能否吸引「北水

」大量湧入，更重要仍是視乎市場的投資氣氛，可觀察未來數天「北水」流入力度再作評論。再

者，他認為現時投資者亦處於貿易戰的陰霾下，態度較為審慎，雖然中方對於中美貿易戰釋出善

意，但他相信美方並不會輕易讓步，料特朗普的目標仍是在此貿易戰中重奪政治上的優勢，因此

貿易戰仍存未知之數，相信未來市場仍會以跟隨貿易戰升溫降溫而波動為主，在此情況下，曾永

堅相信投資者情緒仍未能回復到如年初般樂觀，因此對於５月深港通等相關措施能否推動大市仍

有所保留。



＊港交所前景看大市是否站穩，中信証券上望廿元＊



個別股份方面，曾永堅認為，消息無疑有利港交所短期反彈，但認為投資者仍會以整體市場

能否站穩為重要考慮因素，料港交所短線阻力為５０天線水平（約２７６元）。證券股方面，他

個人較為看好中信証券（０６０３０），認為股份近日見「北水」支持，短線阻力位２０元。

