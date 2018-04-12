《經濟通通訊社１２日專訊》市場消息指，白色家電塑膠及鋼材部件加工商寶申控股
（０８１５１）昨日（１１日）孖展截止，錄得１０﹒５３億元孖展認購，相當於５４６萬元公
開發售超額認購近１９２倍。
寶申今日（１２日）正午截止招股，招股價介乎０﹒４８元至０﹒５２元，發售１﹒０５億
股，當中一成為公開發售，九成為國際配售，集資最多５４６０萬元。
一手入場費２６２６﹒２元，每手買賣單位為５０００股。股份預期４月２３日上市。（
ｍｌ）
12/04/2018 09:05
【ＩＰＯ反應】寶申（０８１５１）孖展截止，傳超購近１９２倍
《經濟通通訊社１２日專訊》市場消息指，白色家電塑膠及鋼材部件加工商寶申控股
（０８１５１）昨日（１１日）孖展截止，錄得１０﹒５３億元孖展認購，相當於５４６萬元公
開發售超額認購近１９２倍。
寶申今日（１２日）正午截止招股，招股價介乎０﹒４８元至０﹒５２元，發售１﹒０５億
股，當中一成為公開發售，九成為國際配售，集資最多５４６０萬元。
一手入場費２６２６﹒２元，每手買賣單位為５０００股。股份預期４月２３日上市。（
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