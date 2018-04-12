【貿易開戰】儲局會議記錄：中美貿易戰令人憂慮，惟整體風險未變

《經濟通通訊社１２日專訊》美國聯儲局最新會議記錄顯示，委員認為中美貿易戰已經成為

美國經濟的一個下行風險，但整體風險情況基本未變。

聯儲局１５名委員中，有１４名在３月認為經濟增長的不確定性與正常時期基本類似，這與

１２月時的評估相同。僅有一位委員認為，未來經濟增長速度低於目前預期的可能性要大於高於

預期。（ｍｎ）

