《經濟通通訊社１２日專訊》歐洲央行總裁德拉吉表示，美國及中國此前宣布的貿易關稅措
施，對歐元區的直接影響較小，但有可能會損害投資者信心以及引發貿易報復。
德拉吉稱，需要留意加徵關稅對市場信心的影響，但最終關鍵的問題在於各國互相報復。（
ｍｎ）
12/04/2018 10:44
【貿易開戰】德拉吉：中美關稅措施對歐洲直接影響不大
《經濟通通訊社１２日專訊》歐洲央行總裁德拉吉表示，美國及中國此前宣布的貿易關稅措
施，對歐元區的直接影響較小，但有可能會損害投資者信心以及引發貿易報復。
德拉吉稱，需要留意加徵關稅對市場信心的影響，但最終關鍵的問題在於各國互相報復。（
ｍｎ）
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