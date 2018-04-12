《經濟通通訊社１２日專訊》據外電引述消息人士報道，英國首相文翠珊已召集內閣舉行緊
急內閣會議，討論應如何回應敘利亞涉嫌進行化武襲擊，並已下令潛艇進入導彈攻擊敘利亞的射
程內，行動最早可能在周四晚上開始。
此前有傳文翠珊準備繞過國會，批准對敘利亞採取軍事行動。（ｍｎ）
12/04/2018 14:46
【敘利亞局勢】傳文翠珊下令潛艇部署最快周四晚上攻擊敘利亞
《經濟通通訊社１２日專訊》據外電引述消息人士報道，英國首相文翠珊已召集內閣舉行緊
急內閣會議，討論應如何回應敘利亞涉嫌進行化武襲擊，並已下令潛艇進入導彈攻擊敘利亞的射
程內，行動最早可能在周四晚上開始。
此前有傳文翠珊準備繞過國會，批准對敘利亞採取軍事行動。（ｍｎ）
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