【敘利亞局勢】俄羅斯：敘利亞化武襲擊是一場戲，斥世衛推波助瀾

《經濟通通訊社１２日專訊》俄羅斯國防部官員Ｖｉｋｔｏｒ Ｐｏｚｎｉｋｈｉｒ表示，

敘利亞杜馬市化武襲擊事件是由敘利亞民間防衛組織「白頭盔」自編自導，同時又譴責世界衛生

組織公布大約５００名民眾需要接受醫治的說法。

Ｐｏｚｎｉｋｈｉｒ稱，俄羅斯專家在４月１０日考察杜馬地區並採集樣本，當中沒有發現

使用化武的證據，今次事件令世界衛生組織失去信譽，亦造就局勢升級，將對敘利亞平民造成難

以估計的後果。（ｍｎ）

