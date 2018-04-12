《經濟通通訊社１２日專訊》俄羅斯國防部官員Ｖｉｋｔｏｒ Ｐｏｚｎｉｋｈｉｒ表示，
敘利亞杜馬市化武襲擊事件是由敘利亞民間防衛組織「白頭盔」自編自導，同時又譴責世界衛生
組織公布大約５００名民眾需要接受醫治的說法。
Ｐｏｚｎｉｋｈｉｒ稱，俄羅斯專家在４月１０日考察杜馬地區並採集樣本，當中沒有發現
使用化武的證據，今次事件令世界衛生組織失去信譽，亦造就局勢升級，將對敘利亞平民造成難
以估計的後果。（ｍｎ）
12/04/2018 14:55
【敘利亞局勢】俄羅斯：敘利亞化武襲擊是一場戲，斥世衛推波助瀾
《經濟通通訊社１２日專訊》俄羅斯國防部官員Ｖｉｋｔｏｒ Ｐｏｚｎｉｋｈｉｒ表示，
敘利亞杜馬市化武襲擊事件是由敘利亞民間防衛組織「白頭盔」自編自導，同時又譴責世界衛生
組織公布大約５００名民眾需要接受醫治的說法。
Ｐｏｚｎｉｋｈｉｒ稱，俄羅斯專家在４月１０日考察杜馬地區並採集樣本，當中沒有發現
使用化武的證據，今次事件令世界衛生組織失去信譽，亦造就局勢升級，將對敘利亞平民造成難
以估計的後果。（ｍｎ）
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