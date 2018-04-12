【敘利亞局勢】俄駐敘利亞艦艇已離港，專家指俄羅斯虛張聲勢

《經濟通通訊社１２日專訊》美國及英國等西方國家很有可能對敘利亞發動攻，據衛星圖像

顯示，俄羅斯駐敘利亞的１１艘艦艇已離港，當中包括一艘潛艇，但有軍事專家指這有可能是虛

張聲勢，俄方只希望威嚇美國人，令總統特朗普受壓而縮減攻擊規模

另一方面，美國海軍表示，已派遣航空母艦群到當地，但可能需要大約一周時間才能到達。

（ｍｎ）

