【聚焦數據】中國首３月ＦＤＩ為３４５億美元，同比增２％

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》中國商務部公布，１－３月全國新設立外

商投資企業１﹒４３萬家，同比增長１２４﹒７％；實際使用外資２２７５﹒４億元人民幣，同

比增長０﹒５％（折３４５﹒１億美美元，同比增長２﹒１％）。

３月當月全國新設立外商投資企５４９２家，同比增長１１７﹒７％。實際使用用外資

８８１﹒４億元人民幣，同比增長０﹒４％（折１３４﹒５億美元，同比增長２﹒６％）。

高技術產業實際使用外資同比增１２﹒８％，佔比達１９﹒３％。高技術製造業實際使用外

資２４﹒９億元人民幣，同比增長６６％﹒其中，醫藥製造業、電子及通信設備製造業、計算機

及辦公設備製造業同比分別增長５４﹒８％、３９﹒４％和３５﹒２％。高技術服務業實際使用

外資２１４﹒７億元人民幣。其中，研發與設計服務同比增長２５﹒６％。

中部地區實際使用外資１７０﹒８億元，同比增長４６﹒７％，西部地區實際使用外資

１５１﹒８億元，同比增長２３﹒４％。

１－３月，主要投資來源地中，新加坡、韓國、日本、澳門地區、英國、法國實際投入金額

同比分別增長７２﹒５％、６５﹒７％、１１﹒２％、１１５﹒１％、５﹒５％和１８﹒２％。

東盟實際投入外資金額同比增長７９﹒１％；「一帶一路」沿線國家同比增長７６％。

