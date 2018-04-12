【貿易開戰】商務部：中美經貿摩擦問題上目前沒任何層級談判

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》中國商務部新聞發言人高峰在例行發布會

表示，中國宣布的擴大開放舉措是為更高水準對外開放做出的重大決定，與中美貿易摩擦沒有任

何關係。到目前為止在中美經貿摩擦問題上沒有任何層級的談判，將對美方聽其言觀其行。現在

不是中方願不願意談判，而是美方行動根本沒有談判誠意，這樣單方面的脅逼下，中方不可能進

行任何談判。

他表示，中國希望與各國努力，共同構建更高水準的世界經濟體系。

