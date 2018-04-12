【貿易開戰】商務部回應美擬對華千億美元商品徵稅：已做好準備

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》中國商務部新聞發言人高峰在例行發布會

表示，針對美國總統特朗普擬對中方額外１０００億美元商品徵稅，中方按照底線思維方式，已

做好了應對事態升級的充分準備，並擬訂了具體的、綜合的反制措施。我們不想挑事，也不怕事

。為了捍衛國家和人民利益，將不惜付出任何代價，不排除任何選項。我們會說到做到。

